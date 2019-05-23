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Kültür Dairesi’nin masal günlerinin son etkinliği cumartesi günü

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Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği ve on beş günde bir cumartesi günleri Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde yer alan “Masal Günleri”nin son etkinliği 25 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek.
Kültür Dairesi’nin masal günlerinin son etkinliği cumartesi günü

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, halka açık ve ücretsiz olarak yapılan etkinlik çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamak ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmak hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Okul öncesi, ana okul ve ilkokul çağındaki çocukların velileri ile birlikte katıldığı etkinlik, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Sanatçısı Suzan Polat’ın aktif masal anlatımı ile saat 10.30’da başlayacak. 

Etkinlik çocukların yaratıcılıklarını pekiştirmek amacıyla Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Resim-Seramik Sanatçısı Bedia Kale yönetiminde yapılacak “Minik Eller Seramik Yapıyor” etkinliği ve Emine Özlüses’le birlikte yapılacak taş boyama etkinliği ile saat 12.30’a kadar devam edecek.

Cumartesi günü, Kültür Dairesi’nin Masal Günleri’ne katılım gösteren çocukların etkinlik süresince yaptıkları resimler arasından yapılacak bir seçkiden oluşturulacak bir de sergi açılacak.

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