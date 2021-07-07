  • BIST 1.382,580
  • Altın 502,16
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2300
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri yenilendi

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi’nin görev ve yetki alanlarına giren kültür-sanat konularıyla ilgili danışma nitelikli kararlar üreten ve 3 yıllık görev süreleri dolan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri yenilendi.  
Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri yenilendi

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi’nin görev ve yetki alanlarına giren kültür-sanat konularıyla ilgili danışma nitelikli kararlar üreten ve 3 yıllık görev süreleri dolan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri yenilendi.  

            Kültür   Dairesi   (Kuruluş,   Görev   ve Çalışma Esasları) Yasası altındaki Kültür Sanat Danışma Kurulu Tüzüğü çerçevesinde oluşturulan Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun görev süresi dolan 18 üyesi yenilendi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile Kültür Dairesi Müdürü’nün doğal üyesi bulunduğu ve toplam 20 üyeden oluşan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri Tüzük kapsamında 3 yıl için görev yapıyor.

            Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Kültür Sanat Danışma Kurulu; Yazarlar, Görsel Sanatçılar, Sahne (Gösteri) Sanatçıları, Müzik Sanatçıları, Araştırmacılar, Halkbilim ve Kültür Sanat Dernekleri ile Üniversite temsilcileri ve ilgili Bakan’ın atayacağı 3 temsilciden oluşturuldu. Tüzük çerçevesinde seçimle belirlenen üyelerin seçimleri yine Tüzük doğrultusunda  Kültür Dairesi’nin önerisi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı tarafından atanan Nuri Ünüçok, Bedia Kale, Tuncay Langal, Mavişe Pınar Uysal ve Yılsu Hoca’dan oluşturulan 5 kişilik Teknik Kurul tarafından gerçekleştirildi. Tüzükte belirlenen kurallar çerçevesinde ilgili sanat dallarının temsilcileri arasında organize edilen seçim sonucunda, yazarlardan, görsel sanatçılardan, sahne (gösteri) sanatçılarından, müzik sanatçılarından, araştırmacılardan ve kültür sanat dernekleri ile üniversitelerden ikişer temsilci ve ikişer yedek üye, halkbilimi alanından da bir temsilci ve bir yedek üye seçildi.

 

            2021-2023 yılları süresince görev yapacak Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri şöyle sıralandı:       Yazar Temsilcileri                         1.Asil Üye:     Serkan Soyalan                                                                                                    2.Asil Üye:    Şirin Zaimağaoğlu  

                                                                                        1.Yedek Üye : Hüseyin Bohça     

                                                                                 2.Yedek Üye : Çağın Zort   

                                              

Görsel Sanatçı Temsilcileri           1.Asil Üye:     Özhan Özatay                                                                                            2. Asil Üye:   Zehra Şonya                                                                                                           1.Yedek Üye: Ayhatun Ateşin                                                                                                     2.Yedek Üye: Özge Yücesoy                              

 

Sahne (Gösteri) Sanatları Temsilcileri                            1.Asil Üye:    Meryem Uygar                                                                                                        2.Asil Üye:     Özlem Özarı            

                                                                                               1.Yedek Üye: Süleyman Şakar   

                                                                                               2.Yedek Üye: Pembe Gaziler

 

Müzik Sanatçısı Temsilcileri                                             1.Asil Üye :   Şifa Çolakoğlu                                                                                                        2.Asil Üye :    Aytaç Çağın            

                                                                                        1.Yedek Üye: Süley Özden                                                                                                 2.Yedek Üye: Gülçin Arabulucu  

 

Araştırmacıların Temsilcileri                                             1.Asil Üye:    Kani Kanol               

                                                                                      2.Asil Üye :   Şevket Öznur                                                                                                      1.Yedek Üye: Mustafa K. Kasapoğlu                                                                                    2.Yedek Üye: Nurperi Özgener               

Halkbilim Dernekleri Temsilcileri                                Asil Üye:        Ali Katipoğlu                                                                                                            Yedek Üye:   Öcal Erten                           

Kültür Sanat Dernekleri Temsilcileri                              1.Asil Üye     Refik Hazır                                                                                                       2.Asil Üye      Hanife Demir                                                                                                    1.Yedek Üye: İsmihan Yorgancı                                                                                               2.Yedek Üye : Faik Arçay             

Üniversite Temsilcileri                                        Asil Üye:        Yücel Yazgın                                                                                                                      Asil Üye         Şenol Özdevrim                                                                                                      1.Yedek Üye : Heran Mirillo                     

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın atadığı üyeler            

1-        Serhat Kozoğlu

2-        Süley Özden           

3-        Mehmet Aldemir

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cemal Özyiğit: Polisin 'Adalı' cinayetini layıkıyla soruşturması için vesayet rejimi sonlandırılmalı06 Temmuz 2021 Salı 23:00
  • Adalı için eylem ve anma etkinliği düzenlendi06 Temmuz 2021 Salı 21:29
  • KKTC'de 3 Kişi Covid-19'dan Yoğun Bakımda06 Temmuz 2021 Salı 21:28
  • Vaka patlaması! 88 VAKA!06 Temmuz 2021 Salı 21:26
  • Oktay, Çalışma Ziyareti Kapsamında Yarın KKTC’ye Geliyor06 Temmuz 2021 Salı 18:32
  • Bakan Canaltay TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'u Kabul Etti06 Temmuz 2021 Salı 17:22
  • Başbakan Saner: Birlikte Çok Güzel İşlere İmza Atılacak06 Temmuz 2021 Salı 17:07
  • Saner Atamalara İlişkin Konuştu06 Temmuz 2021 Salı 17:04
  • KTEZO: Ortada ne salgını ne de krizi yönetebilecek bir yapı yok06 Temmuz 2021 Salı 17:03
  • KTİMB Başkanı Gürcafer Açıklama Yaptı06 Temmuz 2021 Salı 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti