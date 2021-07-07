Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi’nin görev ve yetki alanlarına giren kültür-sanat konularıyla ilgili danışma nitelikli kararlar üreten ve 3 yıllık görev süreleri dolan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri yenilendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi’nin görev ve yetki alanlarına giren kültür-sanat konularıyla ilgili danışma nitelikli kararlar üreten ve 3 yıllık görev süreleri dolan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri yenilendi.

Kültür Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altındaki Kültür Sanat Danışma Kurulu Tüzüğü çerçevesinde oluşturulan Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun görev süresi dolan 18 üyesi yenilendi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile Kültür Dairesi Müdürü’nün doğal üyesi bulunduğu ve toplam 20 üyeden oluşan Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri Tüzük kapsamında 3 yıl için görev yapıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Kültür Sanat Danışma Kurulu; Yazarlar, Görsel Sanatçılar, Sahne (Gösteri) Sanatçıları, Müzik Sanatçıları, Araştırmacılar, Halkbilim ve Kültür Sanat Dernekleri ile Üniversite temsilcileri ve ilgili Bakan’ın atayacağı 3 temsilciden oluşturuldu. Tüzük çerçevesinde seçimle belirlenen üyelerin seçimleri yine Tüzük doğrultusunda Kültür Dairesi’nin önerisi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı tarafından atanan Nuri Ünüçok, Bedia Kale, Tuncay Langal, Mavişe Pınar Uysal ve Yılsu Hoca’dan oluşturulan 5 kişilik Teknik Kurul tarafından gerçekleştirildi. Tüzükte belirlenen kurallar çerçevesinde ilgili sanat dallarının temsilcileri arasında organize edilen seçim sonucunda, yazarlardan, görsel sanatçılardan, sahne (gösteri) sanatçılarından, müzik sanatçılarından, araştırmacılardan ve kültür sanat dernekleri ile üniversitelerden ikişer temsilci ve ikişer yedek üye, halkbilimi alanından da bir temsilci ve bir yedek üye seçildi.

2021-2023 yılları süresince görev yapacak Kültür Sanat Danışma Kurulu üyeleri şöyle sıralandı: Yazar Temsilcileri 1.Asil Üye: Serkan Soyalan 2.Asil Üye: Şirin Zaimağaoğlu

1.Yedek Üye : Hüseyin Bohça

2.Yedek Üye : Çağın Zort

Görsel Sanatçı Temsilcileri 1.Asil Üye: Özhan Özatay 2. Asil Üye: Zehra Şonya 1.Yedek Üye: Ayhatun Ateşin 2.Yedek Üye: Özge Yücesoy

Sahne (Gösteri) Sanatları Temsilcileri 1.Asil Üye: Meryem Uygar 2.Asil Üye: Özlem Özarı

1.Yedek Üye: Süleyman Şakar

2.Yedek Üye: Pembe Gaziler

Müzik Sanatçısı Temsilcileri 1.Asil Üye : Şifa Çolakoğlu 2.Asil Üye : Aytaç Çağın

1.Yedek Üye: Süley Özden 2.Yedek Üye: Gülçin Arabulucu

Araştırmacıların Temsilcileri 1.Asil Üye: Kani Kanol

2.Asil Üye : Şevket Öznur 1.Yedek Üye: Mustafa K. Kasapoğlu 2.Yedek Üye: Nurperi Özgener

Halkbilim Dernekleri Temsilcileri Asil Üye: Ali Katipoğlu Yedek Üye: Öcal Erten

Kültür Sanat Dernekleri Temsilcileri 1.Asil Üye Refik Hazır 2.Asil Üye Hanife Demir 1.Yedek Üye: İsmihan Yorgancı 2.Yedek Üye : Faik Arçay

Üniversite Temsilcileri Asil Üye: Yücel Yazgın Asil Üye Şenol Özdevrim 1.Yedek Üye : Heran Mirillo

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın atadığı üyeler

1- Serhat Kozoğlu

2- Süley Özden

3- Mehmet Aldemir