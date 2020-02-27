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Kültür-Sanat Dergisi ‘Ekinsu’ tanıtıldı

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Kıbrıs Türk Dergicilik Tarihine yeni bir dergi katıldı.
Kültür-Sanat Dergisi ‘Ekinsu’ tanıtıldı

Genel Yayın Yönetmenliğini araştırmacı yazar Bülent Fevzioğlu, Yazı İşleri Müdürlüğünü Tv. Program Yapımcısı ve Yazar Eralp Adanır ile Koordinatörlüğünü Bilgi Fevzioğlu’nun üstlendiği ‘‘EkinSu’’ Kültür – Sanat Dergisi dün akşam Lefkoşa-Valide Hanım Konak’ta tanıtıldı.

Valide Hanım Konak adına Sümer Siber’in sahibi olduğu kültür-sanat dergisinin ilk sayısında ülkemizin 33 imzası öykü, deneme, şiir, karikatür ve fotoğraf eserleri ile dergide yer almaktadır.

Dört ayda bir yayınlanacak olan ‘‘EkinSu’’ Kültür – Sanat Dergisi 52 sayfa, tam renkli ve kuşe kâğıt baskısı ile hazırlandı.

Ülkemiz kültür –sanat çalışmalarını bugünden yarına taşımak ve sanatsal bellek oluşturmak adına hazırlanan Valide Hanım Konak yayını ‘‘EkinSu’’ dergisi dergicilik tarihimizde bir ilki de gerçekleştirerek, okurlarına, ülkemiz müzik emekçileri tarafından (Bülent Fevzioğlu, Mustafa Tozakı, Halil Akansel, Sibel Tozakı) hazırlanmış üç yeni şarkıyı da bir CD formatında dergiyle birlikte sunuyor.

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