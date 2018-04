Dünya Sanat Günü Kalavaç Köyü 7. Kültür, Sanat ve Gıbrızlı Yaşam Etkinlikleri 15 Nisan Pazar günü Kalavaç Köy meydanında gerçekleştiriliyor. Etkinlikler çerçevesinde, isteyen tüketicilere, stantlarda satın aldıkları ürünlerin gıda güvenliği ve radyasyon testleri köy meydanında ücretsiz olarak yapılacak. Muhtarlık-özel sektör işbirliğinde yapılacak testler, bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek. Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı yaptığı açıklamada, Dünya Sanat Günü’ne denk gelen 15 Nisan’da, Kalavaç Köyü 7. Kültür, Sanat ve Gıbrızlı Yaşam Etkinlikleri kapsamında, sanatın her dalı ve sanatçıların öne çıkarılacağını belirtti. Amaçlarının dünyaya barış ve dostluk mesajı vermek olduğuna işaret eden Meraklı, şöyle devam etti: “Biz Kıbrıs Türkleri, yazarı, çizeri, oyuncusu ve özgün kültürümüz ile yüzyıllardır vardık ve var olacağız.” Etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıs’a has yerel yiyecekler, içeceklerin sunumunun yapılacağını da ifade eden Meraklı, etkinlikte ayrıca Kalavaç köyüne has sesta, sini, sele, sepet, dokuma ve çeşitli el sanatları yapımı ve sunumu da yapılacağını belirtti. Meraklı, Kıbrıs halk oyunları ve çeşitli parodi sunumlarının da yer alacağı etkinlikte, Kalavaç köyündeki tüm otantik binaların kapılarının misafirlere açık olacağını kaydetti. Meraklı ayrıca, bu seneki etkinlikte merkezi Kalavaç Köyünde bulunan Mağara Meraklıları Derneği’nin mağaracılık tanıtımları ve mağara yürüyüşleri düzenleyeceğini de belirterek, doğa yürüyüşü ve mağara ziyaretinin saat 11.00’de Mağaracılık Eğitim Merkezi önünden başlayacağını söyledi. Meraklı, etkinlik günü gerekli güvenlik ve trafik tedbirlerinin devlet, belediye ve muhtarlık işbirliğinde alınacağını sözlerine ekledi.Etkinliğe tüm halk davet edildi.