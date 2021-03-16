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Kültürel İşbirliği Protokolü yasa tasarısı oy çokluğuyla onaylandı

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Kültürel İşbirliği Protokolü yasa tasarısı oy çokluğuyla onaylandı
Kültürel İşbirliği Protokolü yasa tasarısı oy çokluğuyla onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı madde madde okundu ve tasarının tamamı oylanarak 25 kabul 10 ret 4 çekimser oyla, oyçokluğuyla kabul edildi.

 
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