  • BIST 5.490,34
  • Altın 1165.245
  • Dolar 18.8025
  • Euro 20.409
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

“Kültürel mirasa verilmek istenen zarar unutulmayacak!”

» »
“Kültürel mirasa verilmek istenen zarar unutulmayacak!”
“Kültürel mirasa verilmek istenen zarar unutulmayacak!”

Demokrat Parti Gençlik Kolları, BM’nin Taksim Sahası’nda yaptığı girişimlere işaret ederek, “BM’nin Kıbrıs Türk Halkının kültürel mirasına vermek istediği zararın hiçbir zaman unutulmayacağı bilinmelidir” açıklaması yaptı. Demokrat Parti Gençlik Kolları’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

“Kültürel mirasa verilmek istenen zarar unutulmayacak!”

“1930’lu yıllardan itibaren faal olan Çetinkaya Spor Kulübü’ne, 1958 de Taksim Sahası tahsis edilmiştir. Ardından 1974 yılından itibaren yeşil hattın içinde kaldığı için kapatılma kararı alınmıştır. İlgili saha 2009 da takımın antrenmanları ve hazırlık maçları için tekrar açılmıştı; ancak 2014 yılında iki toplum arasında düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası’nın güzergahı üzerinde olması sebebiyle yıkılan saha kapatılmıştı.

Günümüzde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile Ekim 2022 ayında Birleşmiş Milletler sahanın tekrardan tahsisinin Çetinkaya TSK’ ya verilmesini kabul etmiştir. Sekiz yıllık durgunluk zamanının ardından saha Dışişleri Bakanlığı’nın atılımları sayesinde tekrar faal olmuştur. Bu sürecin ardından yapımı tamamlanan sahaya Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ nün sınırları korumak adına döktüğü beton bariyer kabul edilemezdir, bu bariyerler kültürel mirasımızı tahrip etmek adına yapılan bir girişimdir.

Bu duruma Eski Eserler ve Müzeler Dairesi itirazda bulunarak tepki göstermiştir. Gösterilen tepkiler üzerine beton bariyeri yıkan BM’nin Kıbrıs Türk Halkının kültürel mirasına vermek istediği zararın hiçbir zaman unutulmayacağı bilinmelidir. Sınır korumak adına kültürel mirasa verilen zararı kınamaktayız.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Bölgesinde Polisten Denetim!21 Ocak 2023 Cumartesi 12:14
  • Alayköy'de Hırsızlık!21 Ocak 2023 Cumartesi 12:07
  • 5 Metre Yüksekten Düştü!21 Ocak 2023 Cumartesi 12:02
  • Tartışma Sonucu 11 Metreden Düşmesine Sebep Oldular!21 Ocak 2023 Cumartesi 11:54
  • Dikkat! Bazı bölgelerde atış yapılacak21 Ocak 2023 Cumartesi 11:39
  • 8 kadın vekilden ortak açıklama21 Ocak 2023 Cumartesi 11:33
  • Tatar: KKTC’nin zemini çok daha fazla güçlenmektedir21 Ocak 2023 Cumartesi 11:25
  • ODTÜ KKK İşten durdurmalara kınama!21 Ocak 2023 Cumartesi 11:06
  • Lefkoşa Devlet Hastanesi yakınlarında kaza: 1 kişi yaralandı21 Ocak 2023 Cumartesi 10:47
  • Sadece 3 günlük yakıt kaldığı açıklandı!21 Ocak 2023 Cumartesi 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti