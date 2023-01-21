Demokrat Parti Gençlik Kolları, BM’nin Taksim Sahası’nda yaptığı girişimlere işaret ederek, “BM’nin Kıbrıs Türk Halkının kültürel mirasına vermek istediği zararın hiçbir zaman unutulmayacağı bilinmelidir” açıklaması yaptı. Demokrat Parti Gençlik Kolları’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

“Kültürel mirasa verilmek istenen zarar unutulmayacak!”

“1930’lu yıllardan itibaren faal olan Çetinkaya Spor Kulübü’ne, 1958 de Taksim Sahası tahsis edilmiştir. Ardından 1974 yılından itibaren yeşil hattın içinde kaldığı için kapatılma kararı alınmıştır. İlgili saha 2009 da takımın antrenmanları ve hazırlık maçları için tekrar açılmıştı; ancak 2014 yılında iki toplum arasında düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası’nın güzergahı üzerinde olması sebebiyle yıkılan saha kapatılmıştı.

Günümüzde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile Ekim 2022 ayında Birleşmiş Milletler sahanın tekrardan tahsisinin Çetinkaya TSK’ ya verilmesini kabul etmiştir. Sekiz yıllık durgunluk zamanının ardından saha Dışişleri Bakanlığı’nın atılımları sayesinde tekrar faal olmuştur. Bu sürecin ardından yapımı tamamlanan sahaya Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ nün sınırları korumak adına döktüğü beton bariyer kabul edilemezdir, bu bariyerler kültürel mirasımızı tahrip etmek adına yapılan bir girişimdir.

Bu duruma Eski Eserler ve Müzeler Dairesi itirazda bulunarak tepki göstermiştir. Gösterilen tepkiler üzerine beton bariyeri yıkan BM’nin Kıbrıs Türk Halkının kültürel mirasına vermek istediği zararın hiçbir zaman unutulmayacağı bilinmelidir. Sınır korumak adına kültürel mirasa verilen zararı kınamaktayız.”