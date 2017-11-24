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“Kültürel Mirası Koruma: Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki” semineri

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“Kültürel Mirası Koruma: Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki” semineri
DAÜ Dakmar “Kültürel Mirası Koruma: Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki” konulu seminer gerçekleştiriyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) “Cultural Heritage Conservation: Sustainability and Environmental Impact - Kültürel Mirası Koruma: Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki” konulu seminer düzenlemeye hazırlanıyor. Seminer, 27 Kasım 2017 Pazartesi günü, saat 10:30’da, Fen ve Edebiyat Fakültesi ASA 01’de gerçekleştirilecek.

UNDP ve çift toplumlu Kültür Mirası Teknik Komitesi için Othello Kalesi ile başlayan bir çok projeyi tasarlayan Tecnalia Araştırma Enstitüsü’nün söz konusu dönemdeki koruma uzmanı mimarı Rand Eppich tarafından verilecek olan seminerde sürdürülebilir gelişim çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişmeler ve turizm bağlamında kültür mirasının korunması konuları üzerinde durulacak.

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