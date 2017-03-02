“Kültürel Miraslarımız” resim yarışması sergi ve ödül töreni Pazartesi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Telsim ana sponsorluğunda organize ettiği “Kültürel Miraslarımız” isimli ilkokullar arası resim yarışmasının sergi ve ödül töreni, 6 Mart Pazartesi günü Lefkoşa Bedesten’de yapılacak.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılan tüm eserlerin sergileneceği sergi saat 18.00’de LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından açılacak.

Etkinlikte, belediye sınırları içerisindeki 10 ilkokuldan toplam 253 eser sergilenecek. Etkinlikte, başarı ödülü kazanan Sesil Kayım (TED Kuzey Kıbrıs Koleji), Fatoş Aydın (Haspolat İlkokulu) ve Deniz Müezzinoğlu (9 Eylül İlkokulu); LTB Özel Ödülü’nü kazanan Ceylin Gürlek’e (Haspolat İlkokulu); Telsim Özel Ödülü’nü kazanan İbrahim Can Arabacıoğlu (TED Kuzey Kıbrıs Koleji) ve Jüri Özel Ödülü’nü alan Tuğra Cankılıç’a (Şehit Tuncer İlkokulu) ödülleri takdim edilecek.

Etkinlikte ayrıca tüm katılımcılara “Kültürel Miraslarımız” resim yarışması katılım belgesi verilecek.

Sergi, hafta içi ve Cumartesi günü 10-17 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.