  • BIST 1.460
  • Altın 501,833
  • Dolar 8,4208
  • Euro 10,2747
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

“Kültürle pedal çevir”

» »
Mağusa Gençlik Birliği Derneği (MGB), Famagusta Avenue Garage iş birliğinde “Famagusta: Cycling Through Culture” (Mağusa: Kültürle Pedal Çevir) adında toplumlar arası bir proje düzenleyecek.
“Kültürle pedal çevir”

Mağusa Gençlik Birliği Derneği (MGB), Famagusta Avenue Garage iş birliğinde “Famagusta: Cycling Through Culture” (Mağusa: Kültürle Pedal Çevir) adında toplumlar arası bir proje düzenleyecek.

MGB’den verilen bilgiye göre, üç farklı etkinlikten oluşan bu projede, Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek iki çevrimiçi sohbet ve Mağusa’nın iki tarafında organize edilecek bisiklet turları yer alacak.
 
Proje UNFICYP tarafından desteklenirken, Mağusa bölgesinin her iki tarafında yaşayan 18-35 yaş arası tüm gençlerin katılımına açık olacağı belirtildi.

Çevrimiçi sohbetlerin çalışma dili İngilizce olacak, proje kapsamındaki tüm etkinliklere katılım her etkinlik için ayrı bulunan katılım formunu doldurarak yapılabilecek.
 
Etkinlik Takvimi ve Kayıt formları:

24 Mayıs, Pazartesi (18:00-20:00): Deryneia’s Checkpoint: Peace-ing Together Famagusta (Çevrimiçi Sohbet) – Form: https://forms.gle/A7YhZSLpnass7jv29 

29 Mayıs, Cumartesi (17:00-19:30): Pedalling Around Famagusta for Peace (Bisiklet Turu) – Form: https://forms.gle/dWXwa2biZGWbenU67

10 Haziran, Perşembe (18:00-20:00): Famagusta’s Cultural Heritage: A Bridge to Peace (Çevrimiçi Sohbet) – Form: https://forms.gle/bYMC7qBADaSueTpC8  
 
Daha fazla bilgi için organizatör derneklerle iletişime geçilebiliyor. 

Mağusa Gençlik Birliği (MGB): magusagenclikbirligi@gmail.com, 

Famagusta Avenue Garage: famagusta.avenue.garage@gmail.com 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç yayaya çarptı!19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:18
  • Koop Spor x Akdeniz Spor Birliği Basketball maçı ( VİDEO )19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:16
  • Güzelyurt’ta Bazı Bölge Ve Tesislere 6 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:39
  • Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:34
  • Yarın Lefkoşa Şebekesine Bağlı Bazı Bölge Ve Tesislere 6 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:31
  • Karadeniz Kültür Derneği 19 Mayıs Gençlik Bayramı’nı Kutladı19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:27
  • “Kültürle pedal çevir”19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:26
  • Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili görüş ve öneriler 20 gün içinde Meclis’e sunulabilecek19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:22
  • Geçişlerin Normale Dönmesi Görüşülecek19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:21
  • Güzelyurt elektriksiz kalacak!19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti