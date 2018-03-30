Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği 1 Nisan’da

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu yıl 3.’sü gerçekleşecek Kültürlerin Kaynaşması etkinliği ile ilgili basını bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere devlet erkanının yanı sıra askeri erkanın da katılacağı etkinlik hakkında da bilgiler veren Başkan Sadıkoğlu, 100’ü aşkın standda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin birçok ilinin yanı sıra Birleşik Krallık, İran, Nijerya, Türkmenistan, Zambiya, Pakistan, Tanzanya, Sudan ve Filipinler ve Ürdün lezzetlerinin yanı sıra kültürlerinin de keşfedilebileceğine dikkat çekti.

SADIKOĞLU: “AYNI GÖKYÜZÜ ALTINDA AYNI HAVAYI SOLUMAYI BAŞARAN İNSANLARIZ”

Müdür Vekili Tahir Musalar ve İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa’nın eşlik ettiği İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yaptığı konuşmada Kıbrıs halkını ve Kıbrıs’ta yaşayan tüm halkı 1 Nisan Pazar günü saat 10’da başlayıp gün boyu devam edecek etkinlik için İskele’ye davet etti. Telsim’in iletişim sponsorluğunda ada genelindeki kültürleri bir kez daha İskele ’de buluşturmayı hedefliyoruz diyen Sadıkoğlu, böylesi bir etkinliğe 3. kez ev sahipliği yapacak olmanın kendilerini heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını belirterek, aynı gökyüzü altında aynı havayı solumayı başaran insanlar olduklarına dikkat çekti.

LÜTFİYE ÖZİPEK İLK FESTİVAL KONSERİNDE İSKELE’DE

SADIKOĞLU: “KIBRISLI SANATÇILARIN GEÇİDİNE TANIKLIK EDECEĞİZ”

1 Nisan Pazar günü gerçekleşecek etkinlik hakkında bilgiler de veren Başkan Sadıkoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu yıl çıtayı biraz daha yükselttiğimizi bilmenizi isteriz. Deyim yerindeyse bu etkinliğimiz Kıbrıslı sanatçılarımızın geçidine sahne olacak. O ses Türkiye yarışmasında bayrağımızı başarıyla dalgalandıran, hepimizi gururlandıran Lütfiye Özipek, ilk festival konserinde, muhteşem sesiyle 1 Nisan’da, tüm kültürlerin aynı çatı altında toplanacağı İskele’de müzikseverlerle buluşacak. Onun yanı sıra yüne ülkemizin başarılı gruplarından Grup Rast, Grup Oldies, Grup Karadeniz, Grup Cousin, Mağusa Müzik Band ile Otantik müzik denilince akla gelen ilk isimlerden Mustafa Eralp Kutbittin de İskele’de sahne alacaklar.” Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda Gece- gündüz hafta sonu demeden bu etkinlik için canla başla çalışan belediye personeline, meclis üyelerine ve tüm bu çalışmalar boyunca yardımlarını esirgemeyen İskele esnafına teşekkür etti.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

3.Kültürlerin kaynaşması etkinliğinde çocuklar da yine unutulmadı. Yetişkinler stantları dolaşmanın mutluluğunu yaşarken, çocuklar da kendileri için hazırlanan oyun sokağında gönüllerince eğlenmenin tadını çıkaracaklar. Çocuklara çamura hayat veren isim Leman Cankat da eşlik edecek.



ETKİNLİK SOKAK KARNAVALINI ARATMAYACAK

Bu yıl yine dolu dolu geçecek etkinlikte müziğe olduğu kadar dansa da doyulacak. İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibinin yanı sıra Otantik Grup karşılamalar, Dansın Rüyası (FOGEM) Beyarmudu Anadolu Esintisi, Sirtaki ve zeybeğin yanı sıra Hindistan, Rusya ve daha birçok ülkenin dans gösterilerine de tanık olunacak.

İSKELE POLİS VE ZABITA GÜN BOYU DENETİMDE

YDÜ HASTANESİ AMBULANSI VE SAĞLIK BİRİMİ DE ALANDA OLACAK

Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinde İskele’ye gelecek misafirlerin güvenliği de emin ellerde olacak. İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile İskele Belediyesi Zabıta ekibi de stantlarda oluşabilecek her hangi bir olumsuzluğa anında müdahale etmek için görevde olacak. Vatandaşın güvenliği kadar sağlığı da 1 Nisan’daki etkinlikte emin ellerde olacak. Etkinlik süresince hemşiresiyle birlikte YDÜ Hastanesi ambulansının yanı sıra İskele Belediyesi sağlık birimi de hazır bulunacak.