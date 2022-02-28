  • BIST 1.950,36
  • Altın 847.379
  • Dolar 13.799
  • Euro 15.4646
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Kulüpler Birliği'nden Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasındaki DARP olayına tepki!

» »
Kulüpler Birliği'nden Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasındaki DARP olayına tepki!
Kulüpler Birliği'nden Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasındaki DARP olayına tepki!

AKSA 1.Lig karşılaşmasında Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasında yaşanan ve hakemin darp edildiği olaylara Kulüpler Birliği'nden tepki geldi.

Açıklama şöyle:

Geçtiğimiz gün Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan AKSA 1.Lig karşılaşmasında Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasında sahalarımızda görmek istemediğimiz olaylar yaşanmıştır. Biz Kulüpler Birliği olarak bu tür olayları önleme adına sürekli birbirimizle iletişim halindeyiz. Lakin liglerde gergin ve stresli haftaların yaklaşmasıyla sinir katsayısı yüksek karşılaşmalar oynamaktayız. Bu da futbol sahalarımızda görmek, yaşamak istemediğimiz durumları gözler önüne sermektedir. 
Sebebi her ne isterse olsun hiçbir hakem arkadaşımız bu şekilde bir muameleyi hak etmez. Bizler Kulüpler Birliği olarak bu gibi durumların her zaman karşısında olacağımızı tüm spor kamuoyunun bilmesini isteriz. Futbol Federasyonu, kulüpler, yöneticiler, hakemler, futbolcular, antrenörler ve spor yazarları olarak hepimiz aynı gemideyiz. Tüm paydaşlarımızın ortak gayesi ülke futbolunun iyi yerlere gelmesi ve toplumumuzu sporla, futbolla buluşturmaktır. Bu bağlamda bu tür olayların tekrardan yaşanmamasını diler, tüm kulüplerimizi ve camiamızı sükunete davet eder, sezonun geri kalanında tüm takımlarımıza başarılar dileriz.

Aytaç KARAVEZİRLER

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatayspor, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak26 Şubat 2022 Cumartesi 12:21
  • Şampiyonlar Ligi finali Saint Petersburg'dan alınıp Paris'e verildi25 Şubat 2022 Cuma 22:15
  • Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti25 Şubat 2022 Cuma 17:14
  • Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusundan "Savaşa Hayır" ve Ukrayna'ya destek mesajı24 Şubat 2022 Perşembe 22:20
  • Neymar, Gelecekte Oynamak İstediği Ligi Açıkladı21 Şubat 2022 Pazartesi 23:30
  • 30 Dakikada Kendi Kalesine 3 Gol Attı21 Şubat 2022 Pazartesi 18:44
  • Erling Haaland yarışında iki takım kaldı19 Şubat 2022 Cumartesi 19:15
  • Adem Büyük, kendini oyuna aldı19 Şubat 2022 Cumartesi 17:45
  • PSG'nin Yıldızı Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ni Kazanacaklarına İnancı Tam17 Şubat 2022 Perşembe 21:30
  • Eski Futbolcu Wesley Sneijder'den Hakan Çalhanoğlu'na Övgü16 Şubat 2022 Çarşamba 23:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti