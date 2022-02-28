Kulüpler Birliği'nden Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasındaki DARP olayına tepki!

AKSA 1.Lig karşılaşmasında Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasında yaşanan ve hakemin darp edildiği olaylara Kulüpler Birliği'nden tepki geldi.

Açıklama şöyle:

Geçtiğimiz gün Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan AKSA 1.Lig karşılaşmasında Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasında sahalarımızda görmek istemediğimiz olaylar yaşanmıştır. Biz Kulüpler Birliği olarak bu tür olayları önleme adına sürekli birbirimizle iletişim halindeyiz. Lakin liglerde gergin ve stresli haftaların yaklaşmasıyla sinir katsayısı yüksek karşılaşmalar oynamaktayız. Bu da futbol sahalarımızda görmek, yaşamak istemediğimiz durumları gözler önüne sermektedir.

Sebebi her ne isterse olsun hiçbir hakem arkadaşımız bu şekilde bir muameleyi hak etmez. Bizler Kulüpler Birliği olarak bu gibi durumların her zaman karşısında olacağımızı tüm spor kamuoyunun bilmesini isteriz. Futbol Federasyonu, kulüpler, yöneticiler, hakemler, futbolcular, antrenörler ve spor yazarları olarak hepimiz aynı gemideyiz. Tüm paydaşlarımızın ortak gayesi ülke futbolunun iyi yerlere gelmesi ve toplumumuzu sporla, futbolla buluşturmaktır. Bu bağlamda bu tür olayların tekrardan yaşanmamasını diler, tüm kulüplerimizi ve camiamızı sükunete davet eder, sezonun geri kalanında tüm takımlarımıza başarılar dileriz.

Aytaç KARAVEZİRLER