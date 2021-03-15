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Kum fırtınası Çin ve Moğolistan'ı vurdu: 341 kişi kayıp

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Çin'de başkent Pekin başta olmak üzere ülkenin kuzeyi ve kuzeybatısı, Moğolistan'dan gelen kum fırtınasının etkisi altında. Uzmanlar, yaşanan olayın son 10 yılın en büyük kum fırtınası olduğunu açıkladı.
Kum fırtınası Çin ve Moğolistan'ı vurdu: 341 kişi kayıp

Çin'in kuzeyi ve kuzeybatısı, Moğolistan'ın Gobi Çölü'nden gelen kum fırtınasının etkisi altında. Uzmanlar tarafından 'son 10 yılın en büyük kum fırtınası' olarak nitelendirilen doğa olayı nedeniyle başkent Pekin'de uçuşlar iptal edildi ve sarı alarm verildi.

Çin Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın Pekin başta olmak üzere ülkenn Gansu, Şansı ve Hebey bölgelerini etkisi altına aldığı belirtildi. 

Fırtına nedeniyle, başkent Pekin'de gökyüzünün sarı renge boyandığı ve gökdelenlerin 'gözden kaybolduğu' gözlemlendi. 

Pekin sakinlerinden Flora Zu, Reuters'a yaptığı açıklamalarda "Dünyanın sonu gibi, böyle bir havada gerçekten ama gerçekten dışarıda olmak istemem" ifadelerini kullandı. 

Şinhua haber ajansına göre ise, yaşanan fırtına nedeniyle Moğolistan'da da 341 kişinin kayıp durumda olduğu rapor edildi.

Fırtına nedeniyle ayrıca, Pekin'de bulunan Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndaki bütün uçuşlar iptal edildi. 

Uzmanlara göre Pekin, büyük Gobi çölüne yakınlığı ve kuzey Çin'deki kurak alanlar nedeniyle Mart ve Nisan aylarında düzenli kum fırtınalarıyla karşı karşıya kalacak.

Potansiyel kum fırtınalarına ilişkin önlemler alan Pekin yönetimi ise, gelen tozu hapsetmek için ağaçlardan oluşan bir 'büyük yeşil duvar' ve beraberinde hava koridorları oluşturmuştu. Ancak, yaşanan son fırtınanın 'kum fırtınası sezonu' için beklenenden daha büyük boyutta gerçekleştiği tespit edildi.

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