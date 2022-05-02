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Kum fırtınası: Irak'ta gökyüzü turuncuya boyandı, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

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Irak genelinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle gökyüzü ve kent merkezleri turuncuya boyandı. Kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi, sağlık sorunlarına neden oldu.
Kum fırtınası: Irak'ta gökyüzü turuncuya boyandı, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

 

Irak genelinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle gökyüzü ve kent merkezleri turuncuya boyandı. Kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi, sağlık sorunlarına neden oldu.

AA'nın haberine göre çeşitli kentlerde yaklaşık 400 kişinin solunum sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iptal edildi. Irak'ın bazı bölgelerinde Cumartesi günü görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.

Kum fırtınasının Pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.

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