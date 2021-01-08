Kumar bağımlılığı duvar deldirdi

Polis, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanelerin 16’sında kumar oynatıldığını belirledi.
Denetimlerde 123 kişiye 421 bin 570 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 17 kişiye de ‘kumar oynatma’ suçunda işlem yapıldı.
Baskınlarda, kumar oynandığı için daha önce mühürlenen Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki kahvehanenin duvarında delik açıldığı belirlendi. Kahvehane sahibine mühür kırmaktan işlem yapıldı.
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