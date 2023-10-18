Kumar Oynamak ve Oynanmasına Müsaade Etmek: Hukuki Soruşturma Başlatıldı

Güzelyurt'ta Kumar Operasyonu: Polis Denetimlerinde Kumar Oynayan 10 Kişi Yakalandı

17 Ekim 2023 tarihinde, Güzelyurt'ta Polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri, beklenmeyen bir kumar operasyonuna yol açtı. Denetimler sırasında bir kafe ve kahvehanede yapılan kontroller sonucunda, S.Y.(E-67), H.T. (E-51), A.D.(E-50) Y.S.(E-43), K.T.(E-54), B.D.(E-55), B.K.(E-58), E.E.(E-65), E.K.(E-55) ve S.Y.(E-39), para karşılığında kağıt oyunu oynayarak kumar oynadıkları tespit edildi. Ayrıca, K.Y.(E-46) ile M.K.(E-47), kumar oynanmasına müsaade etmekle suçlandı.

Polis, bu suçla ilgili olarak bahse konu 12 kişi aleyhinde yasal işlem başlattı ve soruşturma hala devam ediyor. Kumarın yasalara aykırı şekilde oynanmasına ve kumar oynamasına izin verilmesine karşı mücadele devam ediyor ve yasağa riayet etmeyenler hakkında ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. Soruşturmanın ilerleyen aşamaları ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.