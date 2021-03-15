  • BIST 1.560
  • Altın 419,353
  • Dolar 7,5578
  • Euro 9,0190
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA4198 test yapıldı, 15'i yerel 25 pozitif vaka

Kumar oynatılan evin sahibinden polise: Bu bizim ekmek paramız

»
Adana'da düzenlenen kumar baskınında 13 kişiye adli işlem uygulandı. Kahvehaneye çevrilen bir evin sahibi, polis ekiplerine "Kumar oynatıyoruz ama bu ekmek paramız" diyerek kendini savundu.
Kumar oynatılan evin sahibinden polise: Bu bizim ekmek paramız

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ahlak büro amirliği ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere rağmen 12 kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adreslere baskın yaptı.

Adreslerden birinin ev olduğu ancak kahvehaneye çevrildiğini belirledi. Polisin yaptığı baskında ev sahibinin “Tamam kumar oynatıyoruz ama bu bizim ekmek paramız” dedi.

Polis 12 kahvehanede 13 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem yaparken, 176 kişiye de salgın kurallarına uymamaktan 672 bin lira para cezası yazdı.

Polis kumar oynatılan yerlerden 12 bin 472 lira ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 20 yaralı13 Mart 2021 Cumartesi 22:30
  • Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı13 Mart 2021 Cumartesi 21:00
  • Adana ve Mersin'de şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, seralar zarar gördü13 Mart 2021 Cumartesi 20:46
  • Aytun Çıray: AKP'nin oyu yüzde 17-20, MHP'nin oyu yüzde 4-613 Mart 2021 Cumartesi 20:29
  • Ekonomi Reform Paketi dış basında: Erdoğan Türkiye ekonomisini güçlendirecek bir dizi adım açıkladı13 Mart 2021 Cumartesi 20:15
  • Mahkeme eşinin maaş kartını vermeyen kocanın 'ekonomik şiddet' uyguladığına hükmetti13 Mart 2021 Cumartesi 20:00
  • Üniversiteli genç sokak hayvanları için aldığı motosikletiyle 'iyilik mesaisi' yapıyor13 Mart 2021 Cumartesi 18:30
  • Dünyaya gözlerini açtığı hastanede şifa dağıtıyor13 Mart 2021 Cumartesi 18:15
  • T.C İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti13 Mart 2021 Cumartesi 17:30
  • Ezo Sunal'ın ardından Ali Sunal'dan da kötü haber geldi13 Mart 2021 Cumartesi 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti