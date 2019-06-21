Kumarcılar üzgün: Las Vegas hayalleri suya düştü, Özersay Maraş'ın açılmayacağını söyledi

Özersay, 1974 yılından beri kapalı olan Maraş’ın açılması yönünde aldığı karar konusunda açıklamalarda bulunarak şunları söyledi;

“ Bir kafa karışıklığı olmuştur netleştirmek için söylüyorum KKTC Hükümeti Maraş’ı açma kararı almadı. Maraş’ı birine verme ya da BM kontrolünde açma kararı da almadı. KKTC yönetiminde açma kararı da almadı aldığımız karar bu aşamada kapalı Maraş içerisinde bir envanter çalışması yapılmasıdır. Bundan sonra yürürlüğe koyacağımız politikayı doğru şekillendirmek için ne olacağına doğru karar vermek için çalışma sonrası ortaya çıkacak olan rakamlara verilere bakmak istiyoruz. Öncelik bir araştırma yapılacak burada durumun olduğunu net bir şekilde görmemiz neticesinde hangi adımı atacağımızı o zaman karar vereceğiz"

Çeşitli spekülasyonlar başladı birinci ağızdan tüm bunların spekülasyon olduğunu söylemek istiyorum. Hükümetimizin dış politikasını yürütmekten sorumlu Dış İşleri Bakanı olarak özellikle vurgulamak istiyorum şu an itibariyle Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar Kapalı Maraş içerisinde bir envanter çalışması yapılmasıdır."