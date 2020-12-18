‘Kumarda kaybettiği’ karısı ‘istediğini’ yapmayınca yüzüne kezzap attı

Hindistan’da, karısını ‘kumarda kaybeden’ bir adam, arkadaşlarının ona tecavüz etmesine karşı çıkınca kadının suratına kezzap attı.

Hindistan’da, karısını ‘kumarda kaybeden’ bir adam, arkadaşlarının ona tecavüz etmesine karşı çıkınca kadının suratına kezzap attı.

Polisten önceki gün yapılan açıklamaya göre Bihar eyaletinde yaşayan ‘kumarbaz koca’ 10 yıldır evli olduğu karısını ekim ayında ‘kumarda kaybetti’.

Kumarda kaybettiği arkadaşlarına, karısıyla birlikte olma sözü veren adam, 30 yaşındaki kadını onlara yolladı; kadın bu isteğe karşı geldikçe eve kapatıp dövdü.

Bu, birkaç kez tekrarlandı. Defalarca toplu tecavüze uğrayan kadın, kocası onu 2 Kasım’da tekrar yollamaya kalkışınca kararlı şekilde karşı koydu ve evden çıkmaya direndi.

Polis merkezinden Raciş Kumar Ça, bu duruma sinirlenen adamın, karısının yüzüne kezzap attığını söyledi.

Kadın tedavi altına alınırken aile içi şiddet, kasten yaralama, toplu tecavüzün aralarında olduğu çok sayıda suç isnat edilen kocası tutuklandı.

Çiftin adı kadının korunabilmesi için paylaşılmadı.

Ulusal Kadın Komisyonu’nun verilerine göre salgında şiddet gören kadınların sayısı arttı. 23 Mart-16 Nisan arasındaki zaman diliminde, 27 Şubat-22 Mart’a kadar olan süreçtekinden yüzde 45 fazla aile içi şiddet şikayeti geldi.