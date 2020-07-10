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Kumardan kazanayım derken cezadan kaybettiler

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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde düğün salonunda kumar oynayan 14 kişiye 28 bin 225 lira ceza kesildi.
Kumardan kazanayım derken cezadan kaybettiler

AA’nın haberine göre jandarma ekipleri, Çaydeğirmeni beldesi Yeni Mahalle’de faaliyette olmayan bir düğün salonunda kumar oynandığı ve oynatıldığı yönünde ihbar aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynarken yakaladıkları Ş.P, M.A, İ.Y, O.U, D.D, T.K, D.K, M.K, N.H, B.A, N.K, T.K, A.Y. ve Ö.Ö’yü gözaltına aldı. 

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı; para cezası kesildi.

Şüphelilerden Ş.P.’nin, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ ve Ö.Ö’nün ise ‘suç delilerini yok etmek’ suçundan arandığı belirtildi.

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