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Kumarhane’ den Hile Yoluyla Kazanç Temin Eden Şahıs Tutuklandı

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Limasol'da Kumarhane’ den Hile Yoluyla Kazanç Temin Eden Şahıs Tutuklandı
Kumarhane’ den Hile Yoluyla Kazanç Temin Eden Şahıs Tutuklandı

Limasol’da bulunan bir kumarhaneden hile yoluyla kazanç temin ettiği gerekçesiyle bir şahsı tutuklandı.

Fileleftheros gazetesi, 40 yaşında ve “Kürt kökenli Türkiye vatandaşı” olarak tabir ettiği bir kişinin, Limasol’da bulunan bir kumarhaneden hile yoluyla kazanç elde ettiği gerekçesiyle tutuklandığını yazdı.

Haberde, kumarhane yetkililerinin, şahsın eline sakladığı kesin bir aletle oyun kartlarını işaretleyerek hile yaptığı yönünde Rum polisine şikayette bulundukları, yeri tespit edilen şahısın dün çıkarıldığı mahkeme tarafından 18 Şubat tarihine kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi.

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