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Kumarhane içerisinde,  cep telefonu çalındı, tutuklandı

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Kumarhane içerisinde,  cep telefonu çalındı, tutuklandı
Kumarhane içerisinde,  cep telefonu çalındı, tutuklandı

09.07.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde,  cep telefonu çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-50) tutuklanmıştır.

 Soruşturma devam etmektedir.

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