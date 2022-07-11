Kumarhane içerisinde,  cep telefonu çalındı, tutuklandı

09.07.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, cep telefonu çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-50) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
09.07.2022 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, cep telefonu çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K.(E-50) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.