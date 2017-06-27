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Kumarhane işletme izni Melco-Hard Rock konsorsiyumuna verildi

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Kumarhane işletme izni Melco-Hard Rock konsorsiyumuna verildi
Rum tarafında ilk “resmi kumarhane işletme izni" dün Melco-Hard Rock ve Cyprus Phassouri (Zakaki) Limited (CNS grubu üyesi) konsorsiyumuna törenle verildi.

Haberi “Yarım Milyarlık İmzalar” başlığıyla veren Politis ve diğer gazetelere göre Limasol’a (resort-kumarhanenin tamamlanmasına kadar) “geçici”, Lefkoşa’nın Rum kesimi, Larnaka, Mağusa bölgesi ve Baf’a da “uydu” kumarhaneler kurulacak ve 2018’in ilk çeyreğinde işletilmeye başlanacak., kesin işlemeye başlama tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm  Bakanı Yorgos Lakkotripis törende yaptığı konuşmada, Limasol’da yer alacak “entegre lüks resort-kumarhanenin” ise tamamlandığı zaman Avrupa’nın en büyük kumarhanesi olacağını, Güney’e giden turist sayısına 300 bin turist eklemesi beklenen kumarhanenin 2020’de işlemeye başlamasının beklendiğini söyledi. 

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