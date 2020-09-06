Kumarhane'de hırsızlık!

5.09.2020 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan İ.C. (E-32), oyun oynamadan kazanmış olduğu 3050 Dolar karşılığı olan çipi kasada nakite çevirmeye çalıştığı sırada tespit edilmiştir.
Adı edilenin yapılan soruşturmasında kazanmış olduğu çiplerin 1500 Dolar’lık kısmını kumarhanenin tuvaletinde bularak çaldığı tespit edilmiştir.
Zanlı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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