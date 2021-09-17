Kumarhanede Sahte Dolar!

16.09.2021 tarihinde , Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan bir şahıs sahte olduğunu bildiği tasarrufundaki 20 adet 100’lük sahte ABD Doları banknotları (2.000 $) tedavüle sürmüştür.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahsın kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada; 7 adet 100’lük sahte ABD Doları (700 $ ) daha tespit edilmiştir.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde 100’lük “ABD Doları ” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.