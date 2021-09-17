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Kumarhanede Sahte Dolar!

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Kumarhanede Sahte Dolar!
Kumarhanede Sahte Dolar!

16.09.2021 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan bir  şahıs sahte olduğunu bildiği  tasarrufundaki 20 adet 100’lük sahte ABD Doları banknotları (2.000 $) tedavüle sürmüştür.

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       Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma kapsamında bahse konu şahsın kalmakta olduğu otel odasında yapılan aramada; 7 adet 100’lük sahte ABD Doları  (700 $ ) daha tespit edilmiştir.

        Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde 100’lük “ABD Doları ” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.

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