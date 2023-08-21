Kumarhanede sahte dolar

30.07.2023 ve 20.08.2023 tarihlerinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından, tümü 100’lük banknotlardan oluşan toplam 3,000 Amerikan Doları sahte banknotun tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Tedavüle Sürüldüğü Tespit Edilen Sahte 100’lük ABD Dolarlarının Seri Numaraları;

PB35870074G, PB63875124A, PB35870037G, PB35870075G, PB35870045G, PB35870049G,

PB63875121A, PB35870046G, PB35870036G, PB63875123A, PB35870160G, PB63875122A,

PF98731011H, PF98701190G, PF98731637H, PB35870041G, PB35870044G, PF98731123H,

PB35870038G, PB35870159G, PB35870045G, PB35870075G, PB35870074G, PB35870057G,

PF98731265H, PF98731051H ve PB35870068G

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.