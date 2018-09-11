Kumarhanelere kıyak elektrik tarifesi!

Türkiye’de yaşanan döviz krizi nedeniyle Kuzey Kıbrıs ekonomisi de zor günler geçiriyor. Ev kiraları hükümet tarafından Türk Lirası’na sabitlenmeye çalışılırken bir yandan da akaryakıt, elektrik gibi döviz ile alım yapılan ürünlerin fiyatları da artıyor.

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Özellikle son dönemlerde elektrik fiyatlarında yaşanan artış vatandaşların tepkisini çekerken, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Casinolar’ın turizm teşvikli elektrik kullandıkları ortaya çıktı.

Elektrik Casinolar’a neden teşvikli fiyattan satılıyor?

Kıb-Tek’in 10 Temmuz 2018 tarihinde belirlediği elektrik ücretleri tarifesine göre en yüksek elektrik ücreti kamu kurumlarına uygulanırken, konut tüketimi ise ikinci sırada yer alıyor.

Kamu Kurumlarının fiyatı 1,2993 TL olurken, konut tarifelerinde 4 dilim fiyat uygulanıyor 0-250 KWS fiyatı 0,7905 olurken, 251-500 KWS için 0,8705 olurken 501-750 KWS için 0,9405 iken 750 KWS ten fazlası ile 1,0205 TL olarak uygulanıyor.

Devlet Okulları 1.2993, Casinolar 0.8005 TL elektrik ödüyor!

Casinolara ise Turizm tarifesi adı altında 0,8005 KWS elektrik tüketim ücreti uygulanıyor. Birim maliyetlere bakıldığında Casinolar, konut tüketicilerinden de kamu kuruluşlarından da daha ucuza elektrik tüketiyorlar.

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