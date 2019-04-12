Kumarhaneli Otellerde elektrik için yeni düzenleme

Bakanlar Kurulu kararıyla Ticari ve Endüstri Tarifeleri’nde yer alan bazı elektrik aboneleri ve kumarhaneli otellerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla Ticari ve Endüstri Tarifeleri’nde yer alan bazı elektrik aboneleri ve kumarhaneli otellerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi.

Alınan Bakanlar Kurulu kararları ile 1 Ocak 2020’den itibaren 03c Ticari Tarife aboneleri ve 04c, 04d Endüstri Tarifesi abonelerinin reaktif enerji bedelleri de faturalarına yansıyacak. Ayrıca kumarhaneli oteller, eğer tek sayaçla ölçümlendirilmesi yapılıyor ise 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren 10 kuruşluk teşvikten yararlanamayacak.

Alınan Bakanlar Kurulu kararları ŞÖYLE:

1. 03c Ticari Tarife, 04c ve 04d Endüstri Tarifesi’nde her 30 günlük devre için reaktif enerji ücreti, her kVARs'e denk gelen tarife tablosundaki Reaktif Enerji Bedeli üzerinden 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren faturalara yansıyacaktır.

2. Casinosu (Kumarhanesi) olan Oteller, eğer tek sayaçla ölçümlendiriliyorsa (Kumarhaneleri ayrı sayaçtan ölçümlendirilmiyorsa) K-1442-2010 sayı ve 29.12.2010 tarihli Bakanlar Kurulu ile kendilerine sağlanan 10 Kuruşluk teşvikten 01/06/2019 tarihinden itibaren yararlanamayacaklardır. Ayrıca, ayrı sayaçtan beslenmediği sürece, Casinosu olan Oteller, 3 zamanlı tarifeye geçemeyeceklerdir.