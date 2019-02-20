Kumarhaneye dönüştürülen minibüse baskın

Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde Salı günü kumar oynatıldığı tespit edilen plakasız bir minibüse Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Yapılan baskında plakasız minibüs içerisinde slot diye tabir edilen kumar makinesi ve kumardan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, baskında minibüs içerisinde yakalanan T.B. isimli şahıs jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KUMAR OYNAYANLARA ÖZEL SERVİS

Bir adet kumar makinesi ile müşterilere ikram için çay ve kahve makinesi bulunan minibüs ile T.B.'nin kumar oynamak isteyenlere özel servis yaptığı belirlendi. Gözaltındaki T.B.'nin sorgusu sürüyor.