Koronavirüs vakalarının tekrar yükselişe geçmesiyle maske takma konusunda getirilen yeni düzenlemelerle beraber vatandaşlar çift maske takmak konusunda uzmanların görüşlerini de merak ediyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, maskenin 3 kat olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi noktasında vatandaşları uyardı.

TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, kumaş maskelerin virüsü, öksürme veya hapşırma sırasında partiküllere böldüğünü ve daha uzağa gitmesine sebep olduğunu söyledi. Peki, maske seçiminde nelere dikkat edilmeli? İşte maskede TSE standardı uyarısı.