  • BIST 1.291
  • Altın 465,860
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAli Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı!

Kumaş maskenin Kovid-19'a karşı çift yönlü koruma sağladığı tespit edildi

» »
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kumaş maskelerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift yönlü koruma sağladığının belirlendiğini açıkladı.
Kumaş maskenin Kovid-19'a karşı çift yönlü koruma sağladığı tespit edildi

LiveScience'ın haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Kovid-19 kılavuzunda kumaş maskelere ilişkin güncelleme yaptı. 

Kılavuzda, kumaş maskelerin "filtreleme" özelliğine sahip olduğu, dolayısıyla havada enfeksiyona yol açma potansiyeline sahip damlacıkları filtreleyerek kişiyi koruduğu ifade edildi.

CDC, kumaş maskelerin partikülleri filtreleme özelliğinin, bu konuda yapılan çalışmalarla desteklendiğini vurguladı.

Birçok araştırmanın, kumaş maskelerin hem takan kişiye hem de çevresindekilere fayda sağladığını gösterdiğine dikkati çeken CDC, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde patlak veren Kovid-19 salgınında, kumaş maskelerin enfeksiyon riskini yüzde 70 düşürdüğü bulgusunun elde edildiğini kaydetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ayrıca sık dokunmuş kumaşlarla ya da birkaç kat kumaş kullanılarak yapılan maskelerin, tek katlı ve seyrek dokunmuş kumaşlarla üretilenlerden daha koruyucu olduğunun altını çizdi.

CDC'nin önceki yönergesinde kumaş maskelerin, çevredekileri Kovid-19 olan kişilerden koruduğu belirtiliyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat: Fazla D Vitamini Zehirliyor!13 Kasım 2020 Cuma 15:50
  • Sigara, Akciğer Kanseri Riskini 30 Kata Kadar Arttırıyor13 Kasım 2020 Cuma 15:30
  • Koronanın Dehşet Saçan Yan Etkisi13 Kasım 2020 Cuma 15:10
  • Akdeniz Üniversitesinde Kovid-19 Aşısı Denemelerine Başlandı13 Kasım 2020 Cuma 14:50
  • Şayet Doğruysa Koronadaki Tek Umut Da Sönecek13 Kasım 2020 Cuma 13:50
  • Demir Eksikliği Mide Kanseri Belirtisi Olabilir13 Kasım 2020 Cuma 10:21
  • Mehmet Öz Kaçış Yok Diyerek Uyardı Ve Kritik 8 Maddeyi Tek Tek Sıraladı13 Kasım 2020 Cuma 09:33
  • Korona Aşısında Sona Gelindi! En Büyük Korku İse...13 Kasım 2020 Cuma 09:26
  • Koronavirüsten Daha Bulaşıcı! 'Çeyrek Yüzyılın En Kötü Artışı'13 Kasım 2020 Cuma 09:00
  • Korona aşısı -70 derecede taşınacak12 Kasım 2020 Perşembe 22:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti