  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Küme düşen takımın otobüsü, futbolcuları statta bırakıp gitti

» »
"Buraya bıraktık, ne yaparsanız yapın"
Küme düşen takımın otobüsü, futbolcuları statta bırakıp gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bugün oynanan ve 1-0 Erbaaspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü, futbolcuları maç sonrası stadyumdan almadan ayrıldı. Futbolcular takım otobüsüyle geldikleri Erbaa'dan minibüsle döndü.

Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanan ve Erbaaspor'un 1-0 galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası Gebzespor Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Maç sonrası taraftarlar ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü karşılaşma sonrası futbolcular soyunma odasındayken futbolcuları stadyumdan almadan ayrıldı. 

"Buraya bıraktık, ne yaparsanız yapın"

Otobüs hareket etmeden önce Gebzesporlu bir görevliye 'futbolcuları almadan mı gidiyorsunuz' diye soran Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan'a görevli, 'Buraya bıraktık müdürüm, ne yaparsanız yapın' diye cevap verdi. Daha sonra otobüs futbolcuları almadan ilçeden ayrıldı. Futbolcular, otobüsün ayrılmasının ardından yaklaşık 3 saat stadyumdaki soyunma odasında bekledi. Daha sonra polisin ve kulüp yöneticilerinin devreye girmesiyle futbolcular ayarlanan midibüse bindi. Ancak midibüs sürücüsü yolda olası bir saldırı gerçekleşebileceği gerekçesiyle futbolcuları almadı. Daha sonra 17 futbolcu ayarlanan 20 kişilik bir minibüse binip Erbaa'dan ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bugün oynanan ve 1-0 Erbaaspor'un galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü, futbolcuları maç sonrası stadyumdan almadan ayrıldı. Futbolcular takım otobüsüyle geldikleri Erbaa'dan minibüsle döndü.

Erbaa İlçe Stadyumu'nda oynanan ve Erbaaspor'un 1-0 galibiyetiyle sona eren karşılaşma sonrası Gebzespor Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Maç sonrası taraftarlar ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Küme düşen Gebzespor'un takım otobüsü karşılaşma sonrası futbolcular soyunma odasındayken futbolcuları stadyumdan almadan ayrıldı. 

"Buraya bıraktık, ne yaparsanız yapın"

Otobüs hareket etmeden önce Gebzesporlu bir görevliye 'futbolcuları almadan mı gidiyorsunuz' diye soran Erbaa İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan'a görevli, 'Buraya bıraktık müdürüm, ne yaparsanız yapın' diye cevap verdi. Daha sonra otobüs futbolcuları almadan ilçeden ayrıldı. Futbolcular, otobüsün ayrılmasının ardından yaklaşık 3 saat stadyumdaki soyunma odasında bekledi. Daha sonra polisin ve kulüp yöneticilerinin devreye girmesiyle futbolcular ayarlanan midibüse bindi. Ancak midibüs sürücüsü yolda olası bir saldırı gerçekleşebileceği gerekçesiyle futbolcuları almadı. Daha sonra 17 futbolcu ayarlanan 20 kişilik bir minibüse binip Erbaa'dan ayrıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Volkan Demirel: Özür dilesin, yoksa ben otobüsten alıp özür diletmesini bilirim27 Nisan 2019 Cumartesi 21:44
  • Ali Koç: Bir Galatasaraylı Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağış yaptı27 Nisan 2019 Cumartesi 14:01
  • Trabzonspor'un eski futbolcusu maç sırasında yaşamını yitirdi26 Nisan 2019 Cuma 09:29
  • Ersun Yanal: Hedefim gelecek sezonun muhteşem Fenerbahçe'sini yaratmaktır25 Nisan 2019 Perşembe 19:40
  • Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin 1 gol maliyeti 11 milyon lira25 Nisan 2019 Perşembe 19:29
  • Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a "çirkin tezahürat" nedeniyle para ve tribün blokesi cezası18 Nisan 2019 Perşembe 20:45
  • 'Fener Ol' Kampanyasında Toplanan Rakam Açıklandı17 Nisan 2019 Çarşamba 14:34
  • 140 kiloluk futbolcu: Çalışırlarsa mutlaka başarıya ulaşırlar16 Nisan 2019 Salı 19:41
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisi berabere sona erdi14 Nisan 2019 Pazar 21:07
  • Ekrem İmamoğlu derbiye gidecek. Taraftarlardan Mazbatayı ver sloganları ! (video)14 Nisan 2019 Pazar 18:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti