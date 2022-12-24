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Kumsal Baskını Şehitleri Anıldı

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Kumsal Baskını Şehitleri Anıldı
Kumsal Baskını Şehitleri Anıldı

Kumsal Şehitleri, Tekke Bahçesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı, KTBK’yı Temsilen Piyade Albay Ali Çetin, dernek, kurum, kuruluş ve okul temsilcileri katıldı.

Çelenklerin protokol sırasına göre şehitler anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Tören, öğrencilerin şiir okumasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı konuşmayla son erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Noel sırasında meydana gelen Kumsal katliamından dolayı yüreklerindeki acının hala devam ettiğini kaydetti ve katliamın ertesi gün tüm dünya basınında manşetten yer aldığını belirtti.
Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıslı Türkleri adadan göç ettirmek ve yok etmek için yaptığı acımasız soykırımı hatırlamak ve gelecek nesiller anlatmak gerektiğini dile getiren Tatar, gençlere seslenerek, bu adada çok büyük acılar çektiklerini, büyük bir mücadele ve şehitler verdiklerini ama neticede bir devlet sahibi olduklarını söyledi.
Devlete sahip çıkmanın, devleti yaşatmanın, birlik ve beraberlikleri korumanın görevleri olduğunu dile getiren Tatar, “KKTC’yi güçlendirmek zorundayız. Burayı daha yaşanabilir hale getirmeliyiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak kendi devletine sahip çıktığı ve devletini güçlendirmek için çalıştığı mesajını tüm dünyaya vermenin önemini vurgulayan Tatar, insanlarına ve gençlerine bir gelecek vaat etmenin hem görev, hem de sorumlulukları olduğunu kaydetti.

KKTC’in yoluna büyük bir selamet ve inançla devem ettiğini ifade eden Tatar, KKTC’nin dünyaya tanıtılması yönünde çalışmaların sürdüğüne işaret etti. Tatar, KKTC’de 144 farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu, bir çok ülkeyle kültürel, ticari ve turistik faaliyetleri olduğunu da anlattı.
Büyük fedakarlıklar yapan tüm şehitleri rahmet, gezileri de minnetle anan Tatar, şehit ailelerini de sevgi ve saygıyla selamladı.

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