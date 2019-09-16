Kumuçakos mülteci konusunda Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Bulgaristan arasında işbirliğinden söz etti

Yunanistan’ın Vatandaşın Korunması ve Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Kumuçakos, bugün Güney Kıbrıs’ta yapacağı temaslarda, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Bulgaristan arasında mülteci konusunda siyasi koordinasyon sağlanması konusunu da ele alacak.
Politis gazetesi, Kumuçakos’un, “To Vima” gazetesine verdiği röportajda, Güney Kıbrıs ziyaretinden de söz ettiğini yazdı.
Habere göre Kumuçakos, bugün, Güney Kıbrıs’ta yapacağı temasları çerçevesinde Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis ile bir araya gelecek.
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