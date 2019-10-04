Kumuçakos’tan göç dalgası konusunda üçlü işbirliği açıklaması

Yunanistan’ın Vatandaşın Korunması ve Göç Politikası’ndan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Kumuçakos, Doğu Akdeniz’in mülteci yolunda, ilk hatta bulunan ülkeler olarak Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Bulgaristan arasında göç konusunda üçlü işbirliğinin şekillendirildiğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan’ın Vatandaşın Korunması ve Göç Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgos Kumuçakos’un bu konudaki açıklamasına geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Kumuçakos, üçlü işbirliğinin, üç ülkenin mülteci konusunu ele alma konusunda Avrupalı ortaklara ve Avrupa kurumlarına koordineli şekilde müdahalede bulunması amacıyla Yunanistan’ın inisiyatifiyle şekillendiğini belirtti.

Kumuçakos, üçlü işbirliğinin amacının, Avrupa düzeyindeki müdahalelerle, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Bulgaristan’ın, Avrupa dayanışma ve sorumluluğuyla daha fazla desteklenmesini, yükün daha adil bir dağıtımı, etkili bir Avrupa geri dönüş mekanizmasının oluşturulması, tüm ilgili taraflarca AB-Türkiye Ortak Deklarasyonu’nun tam olarak uygulanması olduğunu da ifade etti.