Kumyalı Anayolu'nda Arpa Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Trajik Kaza Olayı Pamuklu-Kumyalı Anayolu'nu Salladı: Kamyon Devrildi, Sürücü Ağır Yaralı!
12 Aralık 2023 tarihinde, öğle saatlerinde Pamuklu-Kumyalı Anayolu'nun ilk kilometresinde meydana gelen korkunç trafik kazası, bölgede derin bir üzüntü yarattı. E-51 plakalı THK 793 kamyonuyla seyir halinde olan Osman Korkmaz, dikkatsizliği sonucu kontrolünü kaybederek yolun solundan çıkıp tekrar yola dönmeye çalıştığı esnada kamyonun sağ yan kısmına devrildi.
Kazanın etkisiyle ağır yaralanan kamyon sürücüsü, hemen olay yerine çağrılan acil yardım ekiplerince Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halen hastanede tedavi altında olan Korkmaz'ın durumu ciddiyetini koruyor.
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