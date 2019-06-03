  • BIST 90.346
  • Altın 248,626
  • Dolar 5,8565
  • Euro 6,5497
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Kumyalı köyü bayram boyunca susuz kalacak

» »
Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı Kumyalı köyünün su deposuna yönelik yapılan tahribat ve sirkat, bölge halkının bayram boyunca susuz kalmasına neden oldu.
Kumyalı köyü bayram boyunca susuz kalacak

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, depoya yönelik yapılan tahribat nedeniyle bölgeye su akımının kesildiğini, arızanın giderilmesi ve sirkat edilen parçaların temininin ancak bayram sonrası yapılabileceğini açıkladı.

Kumyalı halkının bayram boyunca suyu çok daha idareli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Sarıçizmeli, olayın görüntülerini de paylaştı.
 

kumya.jpg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüp gaza zam geldi!03 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
  • Tatar'dan bayram mesajı03 Haziran 2019 Pazartesi 12:51
  • Bıçaklama yaralama!03 Haziran 2019 Pazartesi 12:31
  • 50 Çocuk ve aile sevindirildi!03 Haziran 2019 Pazartesi 12:26
  • Çiğ süt ödemesi yapıldı03 Haziran 2019 Pazartesi 12:21
  • Amcaoğlu’nun Şeker Bayramı mesajı03 Haziran 2019 Pazartesi 12:06
  • Günün önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa,siz halen ücret mi ödüyorsunuz?03 Haziran 2019 Pazartesi 11:58
  • Hangi kurumlar ne kadar hizmet verecek? İşte detaylar...03 Haziran 2019 Pazartesi 11:40
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: Bağımsız bir devlet, kulağa hoş gelse de, bugünkü konjonktür ve görünür gelecekte mümkün olan bir03 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
  • Akıncı: Hayallerle değil, gerçeklerle ilgilenmek durumundayım03 Haziran 2019 Pazartesi 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti