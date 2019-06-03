Kumyalı köyü bayram boyunca susuz kalacak

Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı Kumyalı köyünün su deposuna yönelik yapılan tahribat ve sirkat, bölge halkının bayram boyunca susuz kalmasına neden oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, depoya yönelik yapılan tahribat nedeniyle bölgeye su akımının kesildiğini, arızanın giderilmesi ve sirkat edilen parçaların temininin ancak bayram sonrası yapılabileceğini açıkladı.

Kumyalı halkının bayram boyunca suyu çok daha idareli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Sarıçizmeli, olayın görüntülerini de paylaştı.





