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Kumyalı ve Lefkoşa'da yangın

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Kumyalı'da bir tarlada ot biçilirken çıkan yangında 4 dönüm arpa yandı. 
Kumyalı ve Lefkoşa'da yangın

Polisten verilen bilgiye göre, Derviş Ağa Bucağı mevkiinde Halil Mıstıki, dün, kendisine ait tarlada traktöre monteli ot biçme makinesi ile arpa biçtiği sırada, ot biçme makinesinin bıçağının taşa çarpması sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkan yangın sonucu dört dönüm biçilmemiş arpa tamamen yandı.

LEFKOŞA’DA YANGIN

Öte yandan Lefkoşa’da kullanılmaz durumda bulunan bina içerisinde dün yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının muhtemelen bina içerisinde kalmakta olan Murat Mehmedov’un sigarasından düşen külün bina içerisindeki çöpleri tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

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