Kumyalı-Ziyamet ana yolunda korkutan kaza: 4 yaralı

29.03.2024 tarihinde, saat 22.00 raddelerinde, Kumyalı - Ziyamet Anayolunun 1. km'sinde Ziyamet istikametinden Kumyalı istikametine doğru seyretmekte olan Mustafa Abat (E-21) yönetimindeki MZ 569 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mustafa Karaman (E-39) yönetimindeki SJ 151 plakalı araçın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SJ 151 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdal Mercan (E-36)ve MZ 569 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Yaman (E-20) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.