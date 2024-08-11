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Kumyalı’da evin avlusunda darp ve ölüm tehdidi

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Kumyalı’da husumetlisine ait evin avlusuna girerek, ev sahibi ve oğlunu sopayla darp eden şahıs tutuklandı. Şahsın, husumetlilerini, elindeki tabancayla tehdit ettiği de belirtildi.
Kumyalı’da evin avlusunda darp ve ölüm tehdidi

Kumyalı’da husumetlisine ait evin avlusuna girerek, ev sahibi ve oğlunu sopayla darp eden ve elindeki tabancayla tehdit eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.50 sıralarında Deniz Yolu Sokak’ta bulunan evde yaşanan şiddet olayında, A.K.(E-54), T.K. ve oğlu H.K’ye sopayla vurdu; ardından kanunsuz şekilde bulundurduğu tabancayı doğrultarak kendilerini öldüreceği yönüne tehditte bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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