Kumyalı'da Hırsızlık Operasyonu: Sigara Çalan Şahıs Tutuklandı, Araçta Kanunsuz Mal Bulundu

Kumyalı'da Hırsızlık ve Kanunsuz Mal Tasarrufu: Market Soygunu ve Çalıntı Malzemelerin Ardındaki Hikaye

16 Kasım 2023 tarihinde Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Kumyalı'da faaliyet gösteren bir market, saat 16:00 sıralarında H.Ö.(E-53) tarafından soyuldu. Zanlı, çeşitli markalardan toplamda 70 paket sigarayı ödeme yapmadan alarak marketten çıkarmak suretiyle hırsızlık gerçekleştirdi.

Olayın polis bilgisine gelmesi üzerine H.Ö.(E-53) tutuklandı ve yapılan ileri soruşturma neticesinde zanlının aracında detaylı bir arama gerçekleştirildi. Aramada, daha önce çalındığı şüphesi bulunan 51 şişe alkollü içki, 16 paket ton balığı, 12 paket çamaşır tozu, 10 paket sigara, 5 paket pil, 3 kutu bitki çayı, 2 adet şampuan, 6 adet el çantası, 1 adet okul çantası ve 1 adet şemsiye gibi çeşitli malzemeler kanunsuz olarak tasarruf edilmiş olarak bulundu.

Soruşturma, hırsızlık olayının ardındaki karmaşık yapıyı çözmek amacıyla titizlikle sürdürülmektedir. Yetkililer, çalıntı malların önceki olaylarla bağlantısını inceleyerek benzer suçluları tespit etmeye çalışmaktadır