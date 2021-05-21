Kumyalı'da Operasyon

Yapılan açıklamaya göre:

20.5.2021 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Kumyalı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından L.N.M.(E-42)’nin üzerinde yapılan aramada; yaklaşık bir gram ağırlığında meteamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramda ise iki ayrı bidon içerisinde uyuşturucu yapımında kullanıldığına inanılan sıvı maddeler, yaklaşık 200 miligram ağırlığında meteamphetamine, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.L.E.(K-31) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.