Kundaklama!

03.05.2023 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Pile köyünde, Y.K.(K-33) ve eşi M.K.(E-32) birlikte kalmakta oldukları ikametgah içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu Y.K. tasarrufundaki çakmak ile yatak odası içerisinde bulunan yastığı kasten yakıp tutuşturması sonucu söz konusu ikametgahı tamamen kundaklamış ve yine tasarrufundaki bıçak ile eşi M.K.’yi sırt kısmından yaralamıştır.

Akabinde Y.K., kalmakta oldukları ikametgahın karşında bulunan ve eşinin işletmekte olduğu berber salonu içerisindeki eşyaları tasarrufundaki çakmak ile kasten yakıp, bina içerisindeki eşyaları ateşe vererek hasara uğratmıştır. Olayda yaralanan M.K., sağlık kontrolünden geçirilerek yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Y.K. tutuklanmış olup, söz konusu çakmak ve bıçak emare olarak alınmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu muhtelif mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve ev eşyaları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.