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Kundaklama davası sırasında avukatın pantolonu tutuştu

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Kundaklama davası sırasında avukatın pantolonu tutuştu
ABD'nin Miami kentinde bir kundaklama davası sırasında avukatın pantolonu alev aldı.

Arabasını yakmakla suçlanan Claudy Charles adlı sanığın avukatı Stephen Gutierrez, jüriyi arabanın kendiliğinden alev aldığını ikna etmeye çalışırken pantolonunun cebinden dumanlar çıkmaya başladı.

Koşarak duruşma salonunu terkeden Gutierrez bir süre sonra cebi delinmiş olarak geri döndü.

Hukuk fakültesinden 2015'te mezun olduğu belirtilen 28 yaşındaki avukat, cebindeki elektronik sigaranın patladığını söyledi.

Ancak bazı görgü tanıkları, Gutierrez'in savunma yaparken cebinde bir şeyler karıştırdığını anlattı.

'Mahkemeyi etkileme amaçlı şov değil'

Gutierrez ise bunun "mahkemeyi etkileme amaçlı bir şov" olduğu iddialarını reddetti.

Polis, avukata ait birkaç eski pile el koyarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avukatın mahkemeye itaatsizlikten ceza alabileceği öne sürülüyor.

Davanın sonunda sanık ikinci derecede kundaklamadan suçlu bulundu.

Elektronik sigaraların zaman zaman alev aldıkları biliniyor.

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