Kundaklama olayında 2 tutuklu

Meselede şüpheli olarak görülen Z. E. (E-52) ve E. İ. (E-67) tutuklandı

Gazimağusa’da Gülsün Yılsev adına kayıtlı 2 adet BMW marka araç dün sabaha karşı üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldı.

Gazimağusa’da dün saat 04.00 sıralarında Gazimağusa’da Ahmet İbrahim Sokak üzerinde bulunan 4’üncü Etap Devlet Sosyal Konutları Blok 23 önünde park halinde bulunan Gülsün Yılsev adına kayıtlı Ahmet Türker’in kullanımındaki HKH 374 ve KTF 421 plakalı BMW marka Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı araçlar kimliği meçhul kişiler tarafından yakıldı.

Üzerlerine yanıcı madde dökülerek ateşe verilen araçları tamamen yanmaktan Gazimağusa İtfaiyesi kurtardı. Ancak her iki araçta da büyük maddi hasar oluştu.

Gazimağusa’da Gülsün Yılsev adına kayıtlı iki aracın yakılarak kasti hasara uğratılması meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, meselede şüpheli olarak görülen Z. E. (E-52) ve E. İ. (E-67) tutuklandı.

Gazimağusa polisinin dün gün boyu sürdürdüğü soruşturma günün ilk saatlerine kadar devam etti. Yaşanan kundaklama olayının alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

Gazimağusa polisinin dün gün boyu sürdürdüğü soruşturma günün ilk saatlerine kadar devam etti.

Açıklama yapan Gülsün Yılsev; babamın tedavisi için sürekli Güney Kıbrıs’a gidip gelmemiz ve babamın güneyde ikamet etmesi gerekir. Bu nedenle de Rum plakalı araç kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu yaşanan olayın alacak-verecekle ilgisi olmadığına inanıyoruz. Neden böyle bir olay yaşadığımızı da bilmiyorum” diye konuştu.