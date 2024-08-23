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Künyesiz 7 haber sitesine erişim engeli

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Gazeteciler Birliği’nin şikayetiyle künyesiz 7 internet haber sitesi hakkında BTHK tarafından erişim engeli kararı alındı.
Künyesiz 7 haber sitesine erişim engeli

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecilik mesleğinin saygınlığının korunması adına, künyesiz yayın yapan bazı internet haber siteleriyle ilgili Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na (BTHK) şikayette bulunduğunu bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre BTHK, KTGB’nin bildirdiği 7 internet haber sitesine, yasaya aykırılıktan erişim engeli kararı aldı ve ilgili yerlere bildirimde bulundu.

Açıklamada, KTGB’nin 21 Ağustos 2024 tarihli yazısına cevap veren BTHK Başkanı Kadri Bürüncük'ün, Kurumun, 32/2020 sayılı Bilişim Suçları Yasası’nın 15(2)(B) maddesinin kendine verdiği yetki uyarınca yaptığı hukuki ve teknik inceleme sonucunda yazdığı yazıdan alıntılara yer verildi.

Buna göre, BTHK Başkanı Bürüncük, şikayete konu internet haber sitelerinde yasaya uygun künye bilgileri olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Bürüncük, www.kibrisxhaber.com, www.kibrishaber.com, www.ulakgazetesi.com, www.sporhaberajansi.com, https://lefkoşa.online/, https://kibrisdakik.com/index.php/kunye/ ve https://kibristagundem.com alan adlı sitelere ait URL'lerin, yasanın 15(2)(A) kuralına uygun olmaması nedeniyle BTHK-BSY/2024-02 sayı ve 22/08/2024 tarihli yazısı ile erişiminin engellenmesine karar verdiğini bildirdi.

Bürüncük, KTGB’nin başvurusu üzerine söz konusu sitelerin erişiminin iki gün boyunca engellenmesi için bugün erişim sağlayıcılara bildirim yapıldığını kaydetti.

KÜNYE BİLGİSİ OLMAYAN HABER SİTELERİNİN KTGB’YE BİLDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği açıklamasında, künye bilgisi olmadan yayınlarını sürdüren internet haber sitelerinin birliğe bildirilmesi çağrısı da yaptı.

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