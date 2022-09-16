Kupa Mağusa'nın

Osman Uçaner Süper Kupa karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü rakibi Doğan Türk Birliği'ni 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Osman Uçaner Süper Kupa karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü rakibi Doğan Türk Birliği'ni 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk devresi golsüz sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, peş peşe goller bularak bir anda skoru 2-0'a getirdi ve maçı 2-0 kazandı.

Sarı yeşilliler adına goller 60'ıncı dakikada Pote, 66'ncı dakikada da Arif Uysal'dan geldi.

Her iki takıma da transfer edilen yeni oyuncular, bu maçta ilk kez resmi bir maçta sahada mücadele etti.

MTG 3.kez kazandı

Mağusa Türk Gücü, Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürdü. Sarı yeşillier daha önce Küçük Kaymaklı ve Yenicami'yi mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanmıştı.