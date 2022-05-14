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Kupa MTG'nin

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Nicosia Group Kıbrıs Kupası Final maçında Mağusa Türk Gücü şampiyon oldu.
Kupa MTG'nin

Muhteşem bir görsel şölenin yaşandığı Lefkoşa Atatürk Stadı'nda yaklaşık 6000 kişi önünde oynanan final karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü rakibi Doğan Türk Birliği'ni Pote'nin kaydettiği iki gol ile 2-0 mağlup ederek 2021-2022 futbol sezonu Nicosia Group Kıbrıs Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Mağusa Türk Gücü sezon başı almış olduğu Süper kupa sonrasında Lig şampiyonluğunu kazanırken dün akşam Nicosia grup Kıbrıs kupası'nın da şampiyonu olarak ligi 3 kupa ile tamamlamış oldu.

Maç sonunda yapılan oylama sonucunda maçın adamı Pote seçilirken, maçın genç oyuncusu Mağusa Türk gücü oyuncusu Emre Kuvvetlişahin oldu.

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon Mağusa Türk Gücü ve finalist Doğan Türk Birliği'ne kupa ve madalyaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

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