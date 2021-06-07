Kupa sahiplerini buluyor

Hentbolda “Federasyon Kupası” sahiplerini buluyor.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluk için sahada olacak.
Kadınlar finalinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Levent karşı karşıya gelirken erkekler final mücadelesi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Gençlik Gücü arasında yer alacak.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak günün ilk finali saat 18.00’de kadın takımlar arasında oynanacak. Erkekler birincilik maçı ise saat 20.00’de başlayacak.
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