Dünyanın dört bir yanında yaşanan Omicron paniği sürerken Güney Kıbrıs'tan gelen Haber bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan Omicron paniği sürerken Güney Kıbrıs'tan gelen Haber bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı yeni bir Kovid-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etmiş, Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırmıştı.

Deltacron'un Delta ve Omikron varyantını birleşiminden oluştuğu görüşünde olan ekip bölgede 25 vaka belirlediklerini açıklamıştı. Ancak Güney Kıbrıs'ın bu iddiasına bilim dünyasından tepkiler gecikmedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) çalışan enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr Krutika Kuppalli, 'Deltacron gerçek değil' dedi.

'Deltacron gerçek değil ve muhtemelen bu durum sıralama artefaktından kaynaklanıyor. Ünlü çiftlere yaptığımız gibi bulaşıcı hastaşıkların isimlerini birleştirmeyelim.'

Küresel sağlık uzmanı Dr Boghuma Kabisen Titanji de DSÖ uzmanı ile benzer görüşlere sahip.

'Şu anda mevcut olan bilgiler, delta ve omikron varyantlarının gerçek rekombinasyonunun aksine bir numunenin kontaminasyonuna işaret ediyor' diyen Titanji sözlerine şöyle devam etti;

'Endişelenmek ve kulağa Transformers filmlerindeki kötü adam gibi gelen varyant isimler uydurmak yerine yapabileceğimiz en iyi şey, aşıların herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak.'

Geçtiğimiz haftalarda Delta ve Omicron'un birleşiminden 'Delmicron' isimki bir varyantın ortaya çıktığı iddiası ortaya atılmış bu iddia Hintli yetkililer tarafından yalanlanmıştı.

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az.

Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.