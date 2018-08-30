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Kur atakları durulmuyor, sterlin/TL 8.84

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Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krizle birlikte Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızlandı.
Kur atakları durulmuyor, sterlin/TL 8.84

Dolar/TL, bayram süresince durgunluğun ardından yeniden atağa geçti ve 6,60 seviyesine yükseldi. İlerleyen saatlerde yükselişini sürdüren kur, saat 14:10 sıralarında 6,70'e ulaştı.

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25 Temmuz'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Brunson'ın serbest bırakılması çağrısı yaptığı tarihte dolar 4.7480 lira seviyesinden işlem görüyordu. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla birlikte yükselişe geçen dolar 13 Ağustos'ta 7.2393 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kurban bayramı boyunca 6 lira civarında seyreden dolar/TL, bayramın bitmesinin ardından yeniden yükselişe geçti ve 30 ağustos itibarıyla 6,60 seviyesinde işlem görmeye başladı. İlerleyen saatlerde yükselişini sürdüren kur, saat 14:10 sıralarında 6,70'e ulaştı.

Kurun, Kurban Bayramı tatili sonrasındaki dört günlük yükselişi yüzde 11'i geçti. Euro/TL kuru, 7.82 seviyesinden alıcı buluyor.

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